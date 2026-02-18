ＩＨＩが３日ぶりに反発した。米運用大手のキャピタル・リサーチ・アンド・マネージメントらがＩＨＩの株式を買い増していたことが１８日に明らかとなり、思惑視されたようだ。同日に提出された変更報告書によると、共同保有割合は１０．１８％から１１．３２％に上昇した。報告義務発生日は１０日。キャピタル・リサーチの保有目的は、顧客である日本国外の投資信託のための純投資となっている。 出所：MI