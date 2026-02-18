午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２５０、値下がり銘柄数は３００、変わらずは４２銘柄だった。業種別では３３業種中３０業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、保険、その他金融、ガラス・土石、医薬品、鉄鋼など。値下がりで目立つのは情報・通信、水産・農林、精密機器。 出所：MINKABU PRESS