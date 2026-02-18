18日14時現在の日経平均株価は前日比788.50円（1.39％）高の5万7354.99円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1250、値下がりは300、変わらずは42と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を155.43円押し上げている。次いでアドテスト が93.59円、ＴＤＫ が85.99円、ファストリ が40.11円、イビデン が30.28円と続く。 マイナス寄与度は72.2円