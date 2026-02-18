18日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝153円60銭前後と、前日午後5時時点に比べ52銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝181円89銭前後と76銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース