そろそろ春休みやゴールデンウィークの計画を立て始める時期。海外旅行に向けて「短期間で英会話を上達させたい」という人も多いのではないだろうか。【写真】「通常の4倍の速さで英語習得が可能」と言われる「カランメソッド」そこでおすすめしたいのが、世界累計80万人以上(2025年7月時点)が利用している株式会社QQ English(以下、QQEnglish)の英会話サービス。オンライン英会話サービスとフィリピン・セブ島での留学事業を展開