南米ペルーの国会は汚職疑惑などを理由にヘリ大統領を罷免しました。就任からわずか4か月での失脚です。ロイター通信などによりますと、ペルーの国会は17日、ヘリ大統領に対する罷免動議を審議し、可決しました。ヘリ大統領をめぐっては中国系実業家との密会が報じられるなど、汚職疑惑が浮上していました。ヘリ大統領は、ボルアルテ前大統領が去年10月に汚職疑惑などで罷免されたことを受け、暫定大統領に就任。今年4月の選挙で選