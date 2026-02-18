歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。手料理を紹介しました。 【写真を見る】【 工藤静香 】「玉ねぎ麹パンこれ絶対にお勧め」「玉ねぎ麹を一度作ると、お肉、料理などにも合います」手料理画像を公開工藤静香さんは「玉ねぎ麹パンこれ絶対にお勧め」と綴ると、美味しそうなパンの画像をアップ。続けて「玉ねぎ麹を一度作ると、お肉、料理などにも合います」と、記しました。そして「玉