18日（水）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは、4月11日（土）、12日（日）にパナソニックアリーナで行われる第21節日本製鉄堺ブレイザーズ戦で、「ファンクラブサンクスデー」を実施することをクラブ公式サイトで発表した。 この企画では、各日の試合終了後に有料ファンクラブ会員限定で「全体記念撮影会」が行われるほか、ジュニア会員限定で各日2名が始球式に参加できる