元SDN48のなちゅ（41）が17日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。現在の職業について語った。この日のテーマは「セカンドキャリア」。もとはアイドルだったのかと聞かれたなちゅは「もともとSDN48っていうアイドルグループに入っていたりとか、ギャル書道家だとか、芸人さんだとか、好き勝手にやりたいことをやってたんですけど」と打ち明けた。現在については「今は不動産（業）に