ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われ、17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）は好演技を披露し、78.71点でSP首位発進を決めた。鮮烈な五輪デビューとなったなか、着用していた衣装ブランドが制作動画を公開。反響を呼んでいる。五輪のリンクで17歳の笑顔が弾けた。冒頭で日本女子4人目となるトリプルアクセルを成功させると波に乗り、