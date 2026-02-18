【岡田紗佳のもう一度見たい麻雀Ｍリーグ】２月６日第２試合南３局３本場＝堀慎吾（サ）、滝沢和典（格）、白鳥翔（Ａ）、勝又健志（風）ＫＡＤＯＫＡＷＡサクラナイツの岡田紗佳です。これまでＭリーグで出た役満は四暗刻、大三元、国士無双の御三家だけでした。先々週、堀選手が小四喜をアガり、四天王となりました。分岐点となったのは６巡目。西がアンコ、南と北がトイツ、東が１枚と小四喜を狙えるところ、西を持って