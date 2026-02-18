ASUS JAPANは2月18日、ゲーミングモニターの新製品として最大310Hzのリフレッシュレートと0.3msの応答速度で動作可能な「TUF Gaming VG259QMRL5A」を発表した。2月20日から発売し、メーカー想定売価は39,420円。ASUS、24.5型 / 300Hzの高速ゲーミングモニター「TUF Gaming VG259QMRL5A」Fast IPSパネルを採用し、フルHD（1,920×1,080ドット）で最大310Hzリフレッシュレートの24.5型ゲーミングモニター製品。応答速度0.3msに加え、