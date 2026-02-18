【モデルプレス＝2026/02/18】元乃木坂46の堀未央奈が2月17日、自身のInstagramを更新。前髪をカットした新ヘアスタイルを披露した。【写真】29歳元乃木坂46人気メン「印象変わる」絶賛相次ぐイメチェン姿◆堀未央奈、前髪重めぱっつんにイメチェン堀は「前髪をぱっつん重めにしましたよん」とつづり、淡いピンクのカーディガンを羽織り、メイク道具が並ぶ鏡の前での自撮りショットを投稿。以前より前髪の分量を増やし、眉下で真っ