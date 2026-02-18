【モデルプレス＝2026/02/18】女優の吉川愛のマネージャー公式X（旧Twitter）が、2月17日に更新された。ミニスカートの制服姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】26歳女優「生徒会長っぽさがたまらない」衝撃のミニスカ制服姿◆吉川愛、ミニスカ制服姿公開マネージャーは「フジテレビ『＃新しいカギ』学校かくれんぼの企画に参加させていただきました！2月21日（土）19：00〜21：00放送となります！是非、皆さんお楽しみにー！」