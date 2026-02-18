坂出警察署 香川県から生活保護費約200万円をだまし取ったとして、宇多津町の派遣社員の男（28）と、妻で愛媛県西条市の無職の女（32）が18日、詐欺の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、2人は2021年9月から2023年5月までの間、生命保険給付金を受け取っていることを香川県中讃保健福祉事務所長と宇多津町保健福祉課に申告せず、生活保護費197万8099円を不正に受給した疑いが持たれています。 生活保護費の不正受