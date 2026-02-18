オリックスの新外国人、ボブ・シーモア内野手が１８日、宮崎キャンプの紅白戦で“来日初安打”を放った。白組の「２番・一塁」で先発し、初回無死一塁でカウント１―２から高島の４球目のカットボールを捉え、中前に運んだ。左足首負傷から完全復活を目指す西川龍馬外野手は、白組の「１番・左翼」で先発。初回、高島から一塁線を破る安打をマークした。３回の守備では、西野の飛球を背走で処理するなど、攻守で見せ場をつくっ