キャンドゥから、ディズニープリンセス「シンデレラ」「ラプンツェル」「アリエル」「オーロラ姫」「ジャスミン」の5人が描かれたグッズが登場。プリンセスたちの魅力を、宝石イメージのデザインで優美に表現したストーンシールやステッカー、エコバッグなどがラインナップされます☆ キャンドゥ「ディズニープリンセス」グッズ 発売日：2026年2月19日（木）より順次販売店舗：全国のキャンドゥ店舗(一部店舗を除