２月２２日に開催される大阪マラソンの主催者は１７日、大会当日の気候について公式ホームページ（ＨＰ）で注意を呼びかけた。２８年ロサンゼルス五輪選考などを兼ねたレースは午前９時１５分に大阪府庁前をスタート、大阪城公園内がゴールで７時間の制限が設けられている。国際大会の出場を狙うエリート選手の他、一般ランナーら約３万４０００人がエントリーしている。大阪市内は週末にかけて気温が上昇し、２２日は最高気