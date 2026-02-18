お笑いコンビ「ママタルト」の大鶴肥満（34）が17日放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜後11・20）で、絶縁状態だった父に再会し、MC・千鳥も感動するVTRとなった。「M-1グランプリ2025」で決勝進出した9組が地元凱旋ロケする企画「街ブラ−1グランプリ」。3週目のこの日は、ママタルト、カナメストーン、豪快キャプテンが登場した。ママタルトは都内の大鶴の実家へ。大鶴は「家族にはなんとか会いたくないなって気持ちが…」と