フリーアナウンサーの神田愛花（45）が18日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。人気アイドルについて語った。この日はゲストで「ACEes」の浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我が登場。番組の人気企画「ぽいぽいトーク」でレギュラー陣からの勝手なイメージに答えた。以前、韓国ロケで浮所と一緒になったことがあるという神田。移動車の中でカメラが回ってないから正直なところを聞こうと