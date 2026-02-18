日清食品冷凍は、2026年上期も猛暑や物価高の継続を想定し、“夏のつゆだく麺”をキーワードにブランド横断型で「冷凍 日清本麺 だし醤油まぜそば」「冷凍 日清スパ王プレミアム ゆず香る明太子のおだしパスタ」「冷凍 日清 ひもかわうどん 2食入り」を3月から発売する。盛夏に向けてさらなる新メニューの追加も検討中。冷凍麺市場のトップメーカーとして、新たな提案で夏の売場をさらに活性化したい考えだ。1月29日に春夏の新