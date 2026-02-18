日東ベストは「楽デリパッケージ」と銘打ち、施設向け給食を献立作成・食材調達・調理まで丸ごと効率化できる仕組みを提案している。メニューは管理栄養士が28日サイクル（約1か月分）で作成。メーンとなる簡単調理の「冷凍おかずセット」は通常の硬さからやわらか食、ムース食まで豊富なラインアップを揃え、同社ならではのアラカルトメニュー（丼類、カレー、麺類など）や行事食を追加することも可能。担当者は「現場の人手