エルアル・イスラエル航空は、東京/成田〜テルアビブ線を3月1日から増便する。現在は東京/成田発が木・日曜、テルアビブ発が水・土曜の週2往復を運航している。同日からは東京/成田発火・水曜、テルアビブ発月・火曜の運航を追加し、週4往復を運航する。機材はボーイング787-8型機を使用する。所要時間は東京/成田発が13時間20分から13時間40分、テルアビブ発が11時間半。同路線は、エルアル・イスラエル航空のみが運航している。