宇部市の宝飾店に侵入し、販売・仕入れ価格1081万円4400円のリングなど75点を盗んだとして警察は、住居不定の建設業の男（26）を窃盗と建造物侵入容疑で逮捕しました。警察によりますと男は去年7月7日午前2時すぎ、宇部市内の宝飾店に侵入し、リングなど75点（販売仕入れ価格1081万4400円）を盗んだ疑いがもたれています。男はこれまでに栃木県や茨城県、群馬県などで窃盗・建造物侵入などの疑いで5回逮捕されているということで、