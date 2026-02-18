2026年2月18日の10時頃、YouTubeにつながりにくくなる事象が発生しました。この不具合は「おすすめシステム」の問題により引き起こされたことが分かっています。本日 YouTube で不具合が発生しているという報告を多数いただいており、現在調査を行っています。進捗があり次第、下記のリンクにてお知らせさせていただきます。 https://t.co/ZDmmxYsoei— YouTube Japan (@YouTubeJapan) February 18, 20262月18日の朝からYouTu