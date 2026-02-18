◆練習試合広島―ロッテ（１８日・コザ）広島・大瀬良大地投手が２回無失点と好投した。練習試合・ロッテ戦に先発。初回２死からソトに左前打を浴びたが、被安打１で予定されていた２イニングを終えた。１１日の紅白戦では先発して１回４失点。前日１７日には新井監督が「前回ああいう内容だったけど、どうなるか見てみたい」とコメントしていたなか、投手陣最年長が意地を見せた。