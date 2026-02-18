◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）追い切り＝２月１８日、美浦トレセン史上３頭目の連覇がかかるコスタノヴァ（牡６歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）は、最終追い切りで上々の動きを見せた。Ｗコースで僚馬ライネリーベ（４歳１勝クラス）を３馬身追走、セブンメデュラス（４歳１勝クラス）に２馬身先行する形で３頭併せを行った。３頭の真ん中で最後は強めに追われ