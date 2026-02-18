お笑いコンビ・ドンデコルテが１月２４日に開催した単独ライブ「こびりつく」の配信チケットの販売枚数が１万枚を突破したことが１８日、分かった。この日、ＦＡＮＹマガジンで発表された。ライブを行った渋谷よしもと漫才劇場から配信されたライブとしては、歴代最多の販売記録となっている。ライブは「Ｍ−１グランプリ２０２５」で話題となったキャラクターが登場する漫才や、渡辺銀次による「銀次チャーハン」の披露など、