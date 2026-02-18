中学生は見た目を気にする年頃です。「カッパはダサいから」と、雨の日に自転車で傘を差しながら登校する姿を見て、ヒヤリとした経験がある保護者もいるのではないでしょうか。本記事では「交通反則通告制度」いわゆる「青切符」の概要を解説し、片手運転の危険性にも触れていきます。 自転車の「青切符」は4月から！ ただし16歳未満は「指導警告」の対象 2026年4月から、自転車の危険な交通違反について「交通反則通告制