特別国会がきょう召集され、まもなく高市総理が第105代内閣総理大臣に選出される見通しです。衆議院選挙を受けてきょう召集された特別国会では、午後1時から衆議院・本会議が開かれていて、冒頭、議長と副議長を選ぶ投票が行われています。議長には先ほど、自民党の森英介氏が選出されました。また、このあと総理大臣の指名選挙がおこなわれ、衆院選で与党が圧勝し、過半数の議席を得たことから高市総理が第105代内閣総理大臣に再