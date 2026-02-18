ミラノ・コルティナオリンピックは１７日（日本時間１８日）、フィギュアスケート女子のショートプログラムが行われた。初出場の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が首位に立ち、坂本花織（シスメックス）が２位、千葉百音 （木下グループ）は４位発進となった。演技を終えたあとの３選手の発言を紹介する。（デジタル編集部)千葉百音「幸せです」「心を震わせられる演技をしたい」質問：笑顔で滑りきった最初のコンビネーショ