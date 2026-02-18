限定30台の特別な「レンジローバー スポーツ」ジャガー・ランドローバー・ジャパンは2026年2月4日、「レンジローバー スポーツ」の特別仕様車「ダイナミック ボラスコ エディション（DYNAMIC BORASCO EDITION）」を発表しました。今回の特別仕様車は、その名の通りダイナミックな走りを追求したモデルです。【画像】超カッコイイ！ これが全長4.9m級の新「“4WD”スポーツSUV」です！ 画像で見る（49枚）レンジローバー スポ