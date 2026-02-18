KiKiが、5thシングル「みにくいあひるちゃん」を本日2月18日に配信リリース。また、本日21時にMVがプレミア公開される。 （関連：『超かぐや姫！』楽曲がバイラルチャートを席巻人選とアレンジの妙で広がる名曲の数々） 本楽曲は、童話『みにくいアヒルの子』をモチーフに、愛され方を知らないまま育った少女が自分の輪郭と羽ばたく先を探し続ける物語に。虐待が社会問題となり、毒親という言葉が蔓延す