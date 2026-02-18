福岡東署は18日、福岡市東区香椎照葉2丁目付近で17日午後5時15分ごろ、ボール遊びをしていた小学生が見知らぬ男から「殺すぞ」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は紺色上衣、紺色ズボン、黒色帽子、白色マスク、眼鏡を着用していたという。