2月18日午前、静岡県湖西市で住宅を焼く火事があり、この家に住む高齢男性がやけどを負い病院に運ばれました。火は隣の家にも燃え移り、現在も消火活動が続いています。 警察や消防によりますと、18日午前10時10分頃、湖西市新居町新居で「建物が燃えている」と近所の人から119番通報がありました。火は木造2階建て住宅を全焼し、隣の家にも燃え移り、現在も消火活動が続いています。 この火事でこの家に一人で住む80代の男性が