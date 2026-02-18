17日午後、徳島県南部の那賀町で作業中の重機が林道から転落して出火し山林に燃え移りました。山林火災が発生したのは徳島県那賀町川俣付近の山中です。警察と消防などによりますと17日午後3時すぎ、那賀町と海陽町の町境にある林道で作業中の会社の関係者から「落ちた重機から出火して山に燃え移っている」と119番通報がありました。消防が駆けつけ消火活動にあたりましたが、延焼が続いているとして県は17日夜、自衛隊に災害派遣