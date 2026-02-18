居酒屋に併設された醸造所でどぶろくを製造する松枝さん＝１９日、川崎酒造げん川崎市川崎区の居酒屋「川崎酒造げん」の一角で、日本伝統の濁り酒「どぶろく」が醸造されている。水回りを整備したり約２００リットルのタンクを二つ設置したりするため、個室があった４畳ほどの狭いスペースを改装。店主は営業終了後や休日に製造し、店内や近くの酒販店で販売する。名付けて「川崎どぶろく」。自身の半生を通じた悲喜が溶け込み、