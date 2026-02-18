落語家の笑福亭鶴瓶（７４）が１８日に阪神の沖縄・宜野座キャンプを訪問。三塁側ベンチ前では午後の練習前に訓示を行い、首脳陣や虎ナインの爆笑を誘った。この日は藤川球児監督（４５）やコーチ陣、選手を笑顔で激励。集合写真にも参加し、練習前の円陣では鶴瓶を中心に輪ができた。最後は大盛り上がりの中「さあ、いこう！」の掛け声とともにシートノックが始まった。また?ご利益?を求めて虎ナインが次々と鶴瓶にボディタ