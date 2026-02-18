◆第２１回大田区長杯▽１回戦江戸川ボーイズ１１―３埼京ボーイズ＝５回コールド＝（２月１１日、大田スタジアム）第５６回春季全国大会（３月２６〜３１日・大田スタジアムほか）の東京都東支部予選を兼ね、雪で順延となっていた１回戦３試合を行った。江戸川ボーイズは相手ミスに乗じ１１ー３で埼京ボーイズに５回コールド勝ちした。［江戸川］初回、鮮やかな先制パンチが決まった。相手のミスに乗じ３安打１四球１犠打２