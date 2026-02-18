◆第２１回大田区長杯（２月１１日、大田スタジアム）▽１回戦足立ボーイズ９―２東京江戸川ボーイズ第５６回春季全国大会（３月２６〜３１日・大田スタジアムほか）の東京都東支部予選を兼ね、雪で順延となっていた１回戦３試合を行った。足立ボーイズは１年生エース・木島巧稀が５回２失点で完投し、打線も２ケタ１０安打で９点を奪い９―２で５回コールド勝ちした。経験豊富な足立のエース左腕・木島の投球がさえた。速