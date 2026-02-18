◆第２１回大田区長杯▽１回戦江戸川南ボーイズ６―４青山東京ボーイズ（２月１１日、大田スタジアム）第５６回春季全国大会（３月２６〜３１日・大田スタジアムほか）の東京都東支部予選を兼ね、雪で順延となっていた１回戦３試合を行った。江戸川南ボーイズは終盤に足技を決め、強豪・青山東京ボーイズに６―４で逆転勝ち。左腕エース・不破一勇稀（いゆき、２年）は３度マウンドに立ち勝利に貢献した。寒風を切り裂く“