ミラノ・コルティナ五輪は１８日、第１３日の競技が行われる。スノーボード、男子スロープスタイル（ＳＳ）決勝では、ビッグエア（ＢＡ）の銀メダルに続く今大会２つ目のメダルを狙う木俣椋真（ヤマゼン）、ＢＡでの１１位から雪辱を期す長谷川帝勝（たいが、ＴＯＫＩＯインカラミ）が出場し、ともに注目だ。木俣は予選を４位で、長谷川は９位で通過している。悪天候のため順延されたスノーボードの女子ＳＳ決勝（日本時間午