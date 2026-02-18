中道改革連合の階猛（しな・たけし）衆院議員が2026年2月16日にYouTubeに息子で俳優の階晴紀さんとともに撮影した動画を公開。その中で公明党の票集めをめぐる真偽不明の発言について、改めて謝罪した。「本当に深く反省しています」13日に投開票がされた中道改革連合の代表選に出馬した階氏。代表選前に受けた記者団の取材の中で、公明党について、「大きな選挙が近づくと3か月くらい前から（支持者の）住民票を変えてみたいな。