お笑いコンビ「シャンプーハット」のてつじ（50）が18日、大阪市内で食品メーカー「ミツカン」のイベントに登場。和歌山。和歌山城ホールで指されているALSOK杯第75期王将戦七番勝負（毎日新聞社、スポーツニッポン新聞社特別協力）について語った。てつじはアマチュア三段の腕前。将棋普及指導員の資格を取得している。藤井聡太王将と永瀬拓矢九段の対決には大注目しており、「和歌山が気になるか？」との問いかけには苦笑い