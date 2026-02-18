お笑いコンビ「シャンプーハット」のてつじ（50）が18日、大阪市内で食品メーカー「ミツカン」の新商品発表会に登場。「上沼（恵美子）さんの推薦で来ました」と声を張った。Mizkanのご当地味ぽん。これまで栃木・宇都宮の「宇都宮餃子」、北海道の「バタぽん」と地元ならではの名産などとコラボした商品を発売。今回の第3弾は「大阪無限粉もんソースby味ぽん」。とろみ、うま味にさっぱり感が際立つ粉もんの街・大阪にピッタ