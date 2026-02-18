午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２２０、値下がり銘柄数は３２５、変わらずは４７銘柄だった。業種別では３３業種中３０業種が上昇。値上がり上位に保険、ガラス・土石、非鉄金属、その他金融、医薬品、鉄鋼など。値下がりで目立つのは水産・農林、情報・通信、精密機器。 出所：MINKABU PRESS