「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午後１現在でマネジメントソリューションズが「買い予想数上昇」３位となっている。 きょうの東京市場でＭＳＯＬは一進一退となっている。２月１６日の取引終了後、２５年１２月期の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を開示。売上高予想を２６０億円（前期比１２．７％増）、営業利益予想を３０億円（同９．４％増）とし、過去最高業績の更新