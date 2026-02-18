フィギュアスケートペアの三浦璃来選手が、自身のインスタグラムを更新。木原龍一選手との共同投稿で、ミラノ・コルティナ五輪を振り返っての感謝をつづりました。団体ではショートとフリーの両方に出場し、自己最高点をマークするなどで、日本を銀メダルに導く圧巻の演技を披露。ペアでも、ショートではまさかのミスも絡み5位発進となるも、翌日のフリーで世界最高得点をマークしての金メダルを獲得しました。投稿には、金メダル