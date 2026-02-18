18日（土）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のNECレッドロケッツ川崎は、2月28日（土）、3月1日（日）に東急ドレッセとどろきアリーナで開催される第17節群馬グリーンウイングス戦で行われる「選手プロデュース スペシャルシリーズ」の詳細をクラブ公式サイトで発表した。 2025年12月に「選手プロデュース スペシャルシリーズ」として実施し、長谷部奈香、原嶋睦夢、伊