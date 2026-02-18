中道改革連合の議員総会であいさつする小川淳也代表＝18日午後0時21分、国会中道改革連合は18日、議員総会を国会内で開き、幹事長兼選対委員長を階猛氏、政調会長を岡本三成氏、国対委員長を重徳和彦氏、代表代行を山本香苗氏とする新体制人事を承認した。小川淳也代表は立憲民主、公明両党出身者の双方を要職に充てて党内融和を図る。階、重徳両氏は立民、岡本、山本両氏は公明出身。衆院選惨敗で共同代表を引責辞任した野田